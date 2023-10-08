Adnan Oktar cezaevinde 63 kadın avukatla 500 saat görüştü

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Adnan Oktar mağdurlarının avukatı Eser Çömlekçioğlu, Oktar’ın cezaevinde 23-24 yaşlarındaki kadın avukatlarla görüştüğünü belirterek, “40-45 günlük süreçte Adnan Oktar 527 avukat görüşü yapıyor. 83 farklı avukatla yapıyor bu görüşü. Bu avukatın 63’ü kadın” ifadelerini kullandı.

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SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sunduğu ‘Nokta Atışı’ isimli programa katılan Adnan Oktar Suç Örgütü davasında mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu, Adnan Oktar'ın cezaevinde görüştüğü genç kadın avukatlar konusuna değindi.

63 KADIN AVUKATLA 500 SAAT GÖRÜŞMÜŞ

Adnan Oktar'ın 63 kadın avukatla 500 saat görüştüğünü belirten Avukat Eser Çömlekçioğlu şöyle konuştu:

“Sistem hala devam diyor aslında. Adnan Oktar hala dışarıyla bağlantı kurup, örgütü yönetebilmek için yeni yeni canlar yakmaya, yeni yeni kişileri tuzağına düşürmeye devam ediyor. Kendisi tutuklu olduğu için bununla ilgili en büyük kitle avukatlar.

Gencecik avukatlar, daha çok kadın avukatlarla Adnan Oktar irtibat içinde. 2022'nin eylül, ekim ayları, duruşmaların olduğu dönemle ilgili bir rapor geldi dosyaya. Adnan Oktar'ın kimlerle ne kadar görüştüğünün listesi.

40-45 günlük süreçte Adnan Oktar 527 avukat görüşü yapıyor. 83 farklı avukatla yapıyor bu görüşü. Bu avukatın 63'ü kadın. Kadın avukatlarla görüş saati 500 saat. 20 erkek avukatla da sadece 62 saat görüşüyor.

75 avukatın da vekaleti yok Adnan Oktar'da. Bu ne demek oluyor? Dosyayı bilmeyen, örgütü bilmeyen, konuyu hiç bilmeyen 75 avukatla görüşüyor. Bir diğer aşaması da avukatların yaş ortalamaları da 23-24'lerde”

23-24 YAŞLARINDAKİ KADIN AVUKATLAR

“Bunu neden yapıyor? Birincisi, dışarıyla irtibatı kurmak için yapıyor. İkincisi, Adnan Oktar'ın niyeti zaten belli. O anlamda kadın avukatlar… Profesörler var avukatlığını üstlenen. Profesörlerle görüşmüyor, 23-24 yaşlarında kadın avukatlarla görüşüyor.

Avukatlar da Adnan Oktar'ın ‘Kedicik' belgeselinde anlatılan, kadınları mağdur etme niyeti, kadınlara işkence metotlarını aslında avukatlar da cezaevinde yaşıyor hale geliyorlar.

Muhtemelen, şu anki genç meslektaşlarımız da nasıl bir oyunun, nasıl bir düzenin içinde olduklarının farkında değiller. Farkında olan vardır, onlar da korkuyordur”

AVUKAT BULMAK İÇİN TEVKİL YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

Tevkil yoluyla yani avukat bulma yöntemi kullandıklarını anlatan Avukat Çömlekçioğlu, “Sosyal medyada da kullanılan alanlar var. Adnan Oktar örgütü bu sistemi kullanıyor. Güzel kızlara, genç avukatlara, yeni mezun avukatlara bu sistemler üzerinden mesajlar atılıyor. ‘Cezaevinde bir müvekkil görüşmesi için uygun musunuz şu saatlerde, size şu kadar para ödeyeceğiz' diyor. Henüz o kız bilmiyor bile öncesinde nereye gideceğini, yüksek para teklif ediliyor. Bu para yine örgüte gelen fonlarla, örgütün kaçırdığı paralarla ödeniyor” dedi.

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