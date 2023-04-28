Adnan Oktar operasyonunda, 10 şüpheli adliyeye gönderildi

İstanbul merkezli 3 ilde Adnan Oktar Suç Örgütü’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si dün sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Habip ATAM

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik dün İstanbul, Samsun ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 23 şüpheliden 17'si yakalandı.

7 TUTUKLAMA

Cezaevindeki örgüt yöneticilerinden avukatlar vasıtasıyla talimat alarak propaganda yaptıkları iddia edilen, siyasiler ve yargı mensuplarıyla kulis faaliyeti yaptıkları öne sürülen şüphelilerden 7'si dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7'si de tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ

Emniyette sorgulanan 10 şüphelinin işlemleri ise bugün tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilecek olan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek

SİLİVRİ DEPREMİNİ OPERASYONA BAĞLAMIŞLARDI

Özellikle sosyal medyada örgüt adına paylaşım yapan örgüt üyeleri, 2019'da Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi dahi Adnan Oktar'ın tutuklanmasıyla ilişkilendirmişlerdi. Adnan Oktar'ın tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmesi sebebiyle bu ilçede deprem olduğunu öne süren şüpheliler hakkında dini duyguları istismar suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

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