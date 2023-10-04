Adnan Oktar Suç Örgütü’ne bilgi sızdıran eski bakan kim? Saygı Öztürk SÖZCÜ TV’de açıkladı

Adnan Oktar Suç Örgütü Davası’nda, örgüte 'size operasyon hazırlığı var' diyerek haber uçurduğu öne sürülen eski çalışma bakanın ismini Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, SÖZCÜ TV'de açıkladı.

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Adnan Oktar Suç Örgütü Operasyonu'nun başındaki isim dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer, SÖZCÜ Televizyonu'nda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Adnan Oktar davasına dair sır perdesinin aralandığı programda Furkan Sezer, eski bir bakanın örgüte bilgi sızdırdığını vurgulamıştı.

Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, o bakanın ismini SÖZCÜ TV’de açıkladı. Başkent Kulisleri programında konuşan Öztürk, o bakanın eski çalışma bakanı Yaşar Okuyan olduğunu söyledi.

Öztürk, “Ben eski bakanımızın asla böyle bir örgütle gönül birliği içerisinde olacağın düşünmüyorum. İsmi geçtiği için ben Yaşar Okuyan’ı aradım ve söyledim. ‘Buna da mı beni kattılar’ dedi. ‘Bir bu eksikti’ dedi. ‘Ben bunların televizyonunda bir kaç kez röportaja çıktım. Bir kere de onların iftarına gittim. Onların dışında bunlarla bir bağlantım yok. Bunlarla ilgili soruşturmanın olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerine yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım’ dedi.” ifadelerini kullandı.