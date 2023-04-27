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Adnan Oktar yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasında yer alan 14 şüphelinin yakalanması için üç ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. 

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Adnan Oktar yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarda örgütün kontrolündeki sahte hesaplar üzerinden, sosyal medya platformlarında sistematik olarak örgütsel propaganda ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımlarda sıklıkla dosya müştekileri ile örgütle mücadele noktasında görev alan kamu görevlilerini karalamaya yönelik söylemlerde bulunulduğu belirlendi.

KULİS ÇALIŞMALARI YAPMIŞLAR

Yaşanan deprem felaketinin sözde mehdi örgüt lideri Adnan Oktar’a yönelik yapılan operasyonlar sebebiyle yaşandığına ilişkin paylaşımlarda bulunulduğu, tutuklu olmayan örgüt üyelerinin örgüte lojistik destek sağlayıp, siyasi ve adli makamlarda kulis çalışmaları yaptıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütünün güncel yapılanmasında yer alan toplam 14 şüphelinin  yakalanarak gözaltına alınmasına karar verildi. İstanbul, İzmir ve Samsun’da eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.  (DHA)

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