Adrese teslimde son durum: Halk Sağlığı için hipnoz şartı arandı

Düzce Üniversite'nin Halk Sağlığı dalı için verdiği bir öğretim üyesi ilanında, 'Fitoterapi alanında doktora yapmış ve Akupunktur, Hipnoz alanında çalışmış' şartı dikkat çekti.

Halil ATAŞ

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Akademide torpil ve isme özel kadro iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Düzce Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı için “Fitoterapi alanında doktora yapmış ve Akupunktur, Hipnoz ve Fitoterapi alanında çalışmış” öğretim üyesi ilanı verdi.

“ŞARTLARIN HİÇBİRİ HALK SAĞLIĞI ALANI İLE İLGİLİ DEĞİL”

Düzce Üniversite’nin Halk Sağlığı Anabilim Dalı alanında verdiği bir öğretim üyesi ilanını paylaşan CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, “Düzce Üniversitesi tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan öğretim üyesi alım ilanı üniversitelerdeki kayırmaya ve niteliksizleştirmeye yeni bir örnek oluşturuyor. Söz konusu ilanda, Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak başvuru için istenen şartların hiç biri Halk Sağlığı alanı ile ilgili değil. YÖK bu yanlıştan ivedi olarak dönülmesini sağlamalıdır!” yorumunda bulundu.