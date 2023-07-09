AFAD 15 kent için turuncu uyarı verdi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, pek çok şehri vuran sağanak sonrası 15 kent için turuncu uyarı verildiğini açıkladı.

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AFAD Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın neden olduğu hasarları incelemek üzere Ordu’ya gitti.

Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Sezer, 15 kent için turuncu uyarı verildiğini açıkladı. AFAD Başkanı, verilen uyarılar sonucunda tüm kriz merkezlerinin aktif durumda olduğunu ifade etti.

BİNE YAKIN HEYELAN VE TOPRAK KAYMASI

Sezer, yoğun yağışlar sonucunda bölgede yaklaşık bine yakın heyelan ve toprak kayması yaşandığını belirtti. AFAD ekiplerinin Ordu genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Sezer, yerleşim alanlarında etkilenen bölgelerde 4 ekibin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Hızlı bir şekilde çalışmaların tamamlanarak vatandaşların mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışın etkisiyle Samsun’da da sele kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde sonuçlandığını belirtti. Sezer, hayatını kaybeden kişiye Allah’tan rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı diledi.

AFAD Başkanı, turuncu uyarı verilen Giresun, Kocaeli, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük, Artvin, Bolu, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Sinop, Düzce’de dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji ile anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Sezer, yetkililer, valiler, belediye başkanları, muhtarlar ve kriz merkezlerinin aktif durumda olduğunu vurguladı. Riskli bölgelerde önlem alındığını ve hava araçlarının da hazır bekletildiğini ifade eden Sezer, vatandaşlardan uyarılara dikkat etmelerini ve özellikle dere yatakları gibi riskli alanlardan uzak durmalarını rica etti.

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