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AFAD açıkladı! 1 ayda 33 bin 77 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.

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AFAD açıkladı! 1 ayda 33 bin 77 deprem oldu

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

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