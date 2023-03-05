AFAD’da deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 28 gündür devam eden çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi’ndeki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AFAD Başkanı Yunus Sezer ile bazı bakan yardımcıları katıldı.

Toplantıda, 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum eşliğinde, bakanlıkların ve ilgili kurumların verdikleri hizmet ve destekler ele alındı.

Başta tahliye, barınma, çadır ve konteyner kent, beslenme, enerji, haberleşme ve iletişim, ulaştırma ve altyapı konularının değerlendirildiği toplantıda, depremzedeler için sağlanan ödenek ve destekler, konutların hasar durumu, içme suyu arz durumu üzerinde duruldu.

Toplantıda, şehirlerin yeniden inşa ve ihyasına yönelik yürütülecek faaliyetler, depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin en kısa sürede yeniden hizmete başlaması için yapılması gerekenler görüşüldü. (AA)

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