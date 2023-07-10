AFAD’dan 13 il için turuncu kodlu uyarı

Karadeniz'i iki gündür etkisi altına alan sağanak hayatı felç etti. AFAD, bölgedeki 13 kent için turuncu kodla yağış uyarısı yaptı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için “turuncu kod”lu uyarı yaptı.

AFAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.

Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.

TURUNCU KOD NEDİR?

“Turuncu kod” “hava durumunun tehlikeli olduğu”, tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.

Bu kod, “Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.” uyarısını içeriyor.

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