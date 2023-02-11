AFAD’tan ‘volkanik dağ’ iddialarına açıklama

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Kuşkayası dağından çıkan dumanların yarattığı 'yanardağ, volkan patlaması' söylentisine ilişkin açıklama yaptı.

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar açıklamalarda bulundu.

Tatar, şöyle konuştu:

* Göksu’nun büyük kızılcık köyünde sosyal medyada volkan patlaması şeklinde yorumlar yapıldı.

*Sikorsky helikopterimizi oraya gönderdik. Volkanik kül, volkan patlaması ve gaz çıkışı yoktur. Deprem etkisiyle basit bir kütle hareketinden başka bir şey değil.

* Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmesin.

*Öngördüğümüzün çok ötesinde bir afetle karşı karşıyayız. 6 Şubat’ta meydana gelen 2 depremi analiz ediyoruz.

*İlk depremin etkili olduğu süre 65 saniye. Yıkıcı etki yaptığı süre. İkinci depremin yıkıcı etkili olduğu süre 45 saniye. Bölge yaklaşık 2 dakika çok şiddetli sarsıldı.

*İki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının enerjisine sahip. Şu ana kadar 2 binin üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi ve gelmeye devam ediyor. Çok büyük bir çoğunluğu 4’ün üzerinde gelişti.

* Artçı sarsıntılar bölgede olmaya devam edecektir. Bunların bir bölümü 5’in üzerinde olabilir. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor.

*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 kişilik ekiple sahada hasar tespit çalışmaları yapıyor. Günde 32 bin 500 binaya bakılıyor. Bu binalara hasar tespit ekibi gelmeden, hasar tespiti yapılmadan binalardan uzak durmakta fayda var.

* Kırsalda ve köylerde çığ tehlikesi olabilir. Buralarda biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

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