Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği
AFET bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği verilecek.
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği ödenecek. Destekten Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiriciler yararlanabilecek. Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus ödeme Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.