Afet paraları göç ve güvenliğe gitti

Art arda yaşanan orman yangınları, seller ve depremlerle bir afet ülkesi olan Türkiye’de afet yönetimine ayrılan ödenek 3’te 1 oranında azaltıldı. Güvenlik ve göç birimlerinin ödenekleri yüzde 40’ın üstünde artırıldı.

Sayime BAŞÇI

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gözler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) çevrilirken, İçişleri Bakanlığı bütçesi ödeneklerinde afetlerle mücadeleye ayrılan pay azaltılarak, göç ve güvenlik için ayrılan ödenek ise artırıldı. 2023 bütçesinde bakanlığa bağlı idarelerinin ödeneklerinde yüzde 40 ve üzeri bir artışa gidilirken, AFAD'ın bütçesi yüzde 34'lük erime ile 12.1 milyardan 8 milyar TL'ye düşürüldü.

Bu yıl için Göç İdaresi Başkanlığı ödeneği 6.6 milyar TL'den 9.5 milyar TL'ye çıkarılırken, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ödenekleri ise yüzde 45 oranında artırıldı. Vatandaşın yardım için seferber olduğu depremde, sahaya inebilecek olan AFAD gönüllü sayısı ise yine bakanlık verilerine göre 419 bin 75'ten 2022 yılında 603 bin 642'ye yükseldi.

EK BÜTÇEDE ÖDENEK ARTIRILDI

Yine bakanlığın bütçe sunum raporlarına göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 1 milyar 637 milyon TL olan 2021 ödeneği bir sonraki yıl yüzde 27'lik artış ile 2 milyar 85 milyon TL'ye çıkarıldı. Kurumun 2022 yılı bütçe ödenek teklifi 2.4 milyar TL olarak belirlenmiş ve ek ödenekler tanımlanmıştı. Bakanlık verilerine göre afetlerden etkilenen vatandaşların kullanımına verilmek üzere başlanan konut projeleri için bakanlık bütçesinden son 3 yılda TOKİ Başkanlığına 17.4 milyar TL'lik ödenek ayrıldı. Bakanlık verilerine göre, 1 Aralık 2022 itibarıyla afet bölgelerine 791.4 milyon TL'lik acil yardım ödeneği ayrılırken, altyapı hasarları da dahil olmak üzere toplamda, 1 milyar 438 milyon 730 bin TL'lik harcama yapıldı.

Gider 2022'de 16.1 milyar TL'ye ulaştı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 81.355 çadırın lojistik depolarında olduğu kaydedilirken, 60 bin çadırın da üretim aşamasında olduğu belirtilmiş. Verilere göre lojistik depolarında 353 bin 329 battaniye, 183 bin 215 yatak, 10 bin 239 mutfak seti bulunuyor. AFAD'ın sitesinde yer alan bütçe gerçekleşmelerine göre kurumun toplam gideri 16.1 milyar TL.

218 bin 417 personel sahada

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan açıklamada dün itibarıyla bölgede 32.484 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 8.294'e ulaşırken, “Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 218.417'dir. 175.960 Çadır ve 1.507.494 battaniye sevk edilmiştir. 105.960 Aile Yaşam Çadırı'nın kurulumu tamamlanmıştır” bilgisi verildi.