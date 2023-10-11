Afganistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de yaşanan ve 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından sabaha karşı aynı bölgede önce 6.3, 12 dakika sonra da 5.0 büyüklüğünde şiddetli depremler oldu.

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Afganistan’ın batısında yerel saatle 05.11’de 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü İran sınırına yakın Herat şehrine 31 km olarak belirlenen depremin derinliği 10.2 km olarak ölçüldü. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre yerel saatle 05.22’de 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

AYNI BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLMUŞTU

7 Ekim’de son 20 yılın en büyük depremini ülkenin batısındaki Herat’ta yaşayan Afganistan’da Doğal Afetle Mücadele Bakanlığı, “Ölü sayısını 2053 ve yaralı sayısı da 9240'tır. 1329 ev yıkıldı” açıklamasını yapmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, yerel saatle 05.11’de merkez üssü Herat’ın 28 kilometre kuzey ve kuzeybatısı arasında olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremden 11 dakika sonra yine aynı bölgede 5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Her iki depremin de 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

Depremlerin ardından Heratlılar panik halinde sokaklara akın ederken şehirde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

– 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim’de Afganistan’ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00’de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa süre içerisinde 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Söz konusu depremlerin ardından bölgede halen artçı depremler yaşanıyor. Bölge halkı artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremiyor.