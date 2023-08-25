Afyonkarahisar’da evde patlama: 1 yaralı

Afyonkarahisar merkezde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Dairede bulunan 1 kişi yaralanırken, kafesteki 3 muhabbet kuşu ise şans eseri kurtuldu. Dairedeki bazı duvarlar yıkılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

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Afyonkarahisar merkezdeki Yarenler Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

Çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler patlamada yaralanan evdeki G.P.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

PATLAMA DOĞALGAZ KAYNAKLI DEĞİL

Ardından eve giren ekipler, patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı. İlk verilere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı inceleme başlattı.

Patlamada oda duvarlarının yıkıldığı görüldü. Evdeki kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise patlamada şans eseri zarar görmedi.

Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada oturan Muammer Çok, “Balkonda duruyordum, birden bir patlama duydum. Patlamanın olduğu taraftan duman geldi. Apartmandakiler bağırarak çıktılar, tabandan çok şiddetli bir sarsıntı geldi” dedi. (DHA)