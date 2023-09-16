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Afyonkarahisar’da helikopter düştü

Afyonkarahisar'da özel bir şirkete ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayınlanma: 18:55 - 16 Eylül 2023 Güncellenme:
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Afyonkarahisar’da bir otelin bahçesine iniş sırasında rüzgara kapılan helikopter ağaçlara çarparak düştü.

Alınan bilgiye göre, N.C. ile oğlu B.C. komutasındaki bir helikopter, Dörtyol Mahallesi’ndeki bir otelin bahçesine indiği esnada ağaçlara çarparak düştü.

Kazadan helikopterdeki N.C. ile B.C. yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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Afyonkarahisar helikopter
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