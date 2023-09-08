Afyonkarahisar’da pompalı tüfekli cinayet anı kamerada

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi'nde çıkan bir tartışmada, E.S. (25) isimli şüpheli, pompalı tüfekle dayısını öldürdü. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi’nde 6 Eylül’de, iddiaya göre, E.S., aralarında husumet bulunan dayılarından İbrahim Kazak (45) ve Kadir Kazak (40) ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmada E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı. İbrahim Kazak olay yerinde hayatını kaybederken, Kadir Kazak ise ağır yaralandı.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.S.’nin elindeki tüfekle dayısı Kadir Kazak’a ateş edeceği sırada bir grubun araya girdiği görülüyor. E.S.’nin engellenirken yere düştüğü ve hemen yerden kalkıp İbrahim Kazak’a ateş ettiği anlar kameraya yansıyor. E.S.’nin daha sonra yerde yatan Kadir Kazak’ın yanına doğru gittiği, ancak kendisine engel olmaya çalışan gruptakilerden birinin, Kadir Kazak’ın üzerine kapanınca ateş edemediği görülüyor. Kadir ve İbrahim Kazak’ın yerde yattığı sırada E.S.’nin yanlarından uzaklaşması da kameraya yansıyor.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Cinayetin ardından gözaltına alınan E.S., ifadesinde, daha önce tartıştığı dayısı Kadir Kazak’ın kendisine hakaret edip, darbettiğini söyledi. Olay günü de diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğini, çıkan tartışmada 2 dayısını da vurduğunu belirtti.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) de gözaltına alındı. E.S. ile diğer 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)