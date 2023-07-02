Afyonkarahisar’dan geçen araç sayısı rekor kırdı

Bayram tatilinin 9 günlük sürecinde Afyonkarahisar'dan geçen araç sayısı 1 milyon 100 bine ulaştı. Tatilin son gününde ise dönüş trafiği nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş için yola çıkanlar, Afyonkarahisar’da da trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul ve Konya yönüne giden yollar üzerinde araç trafiği yoğunlaştı. Tatilin başlangıcından itibaren geçen hafta cumartesi gününden bugün saat 08.00’e kadar 1 milyon 100 bin aracın Afyonkarahisar’dan farklı illere geçtiği belirlendi.

“34” VE “06” PLAKALI ARAÇLAR

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi geçişinde de yoğun bir trafiğin oluştuğu gözlendi. İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerden Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur’a bayram tatili için gidenlerin dönüş yolunda araç yoğunluğu yaşandı. Öğle saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle trafik akışında yavaşlama meydana geldi ve birkaç kazaya neden oldu. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücülere yardımcı oldu. Özellikle ’34’ ve ’06’ plakalı araçların yoğunluğu dikkat çekti.

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