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Ağaca çarptılar: Gizem öldü, kuzeni yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada Gizem Yiğit (21) hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit (17) yaralandı.

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Ağaca çarptılar: Gizem öldü, kuzeni yaralı

Samsun’da gerçekleşen kaza, dün Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Gizem Yiğit idaresindeki 34 UN 0643 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Kazada sürücü Yiğit ile yanındaki kuzeni Ezgi Nisa Yiğit, yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gizem Yiğit, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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