Ağır bilanço: Karadeniz Bölgesi’nde iki günde hayat felç oldu

Karadeniz Bölgesini 2 gündür etkisi altına alan kuvvet yağış sonucunda dereler taştı. Araçlar sel sularında sürüklendi, sokaklar dereye döndü. Çok sayıda hastane, ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar gördü. Heyelanlar oldu, yollar çöktü, ulaşım sağlanamadı, yüzlerce insan mahsur kaldı. Yağışlar sebebiyle sulara kapılan bir kişi ise hayatını kaybetti...

İsmail AKDUMAN

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Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağmur nedeniyle Samsun’da 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Ordu’da dereler taştı, çok sayıda heyelan meydana geldi. Sular kent merkezini kapladı. Yağmur etkisini azaltmasıyla birlikte selin etkilediği yerlerde temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı. Zonguldak’ta ise özellikle Gökçebey, Devrek ve Ereğli ilçelerinde etkili olan sağanak ilçe merkezlerini savaş alanına çevirdi.

Zonguldak – İstanbul, Zonguldak – Ankara karayolu heyelanlar nedeniyle uzun süre ulaşıma kapandı. Yollarda çökmeler meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak’ta yaşanan sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ile Devrek Devlet Hastanesi’nde su baskını yaşandığını açıkladı. Acil servisler geçici olarak kullanılamaz hale geldi.

Devrek’te Tabaklar sokakta bir kamyon sel sularına kapıldı. Kamyon kasasına sığınan bir kişi kendisine apartmanlardan vatandaşların attığı örtüye tutunarak kurtuldu. Dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar Kastamonu, Karabük ve Bolu’da da etkisini arttırdı. Bazı ilçelerde su baskınları yaşandı.

BOLU TÜNELLERİNDE HEYELAN OLDU

Bolu'da gün boyu devam eden ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar sonucunda Bolu Dağı İstanbul istikametinde heyelan oldu. Kaynaşlı ilçesi mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle bir TIR, iki otomobilde maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, D-100 karayoluna yönlendirildi. İstanbul istikametine gitmek isteyen vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Yoğun yağıştan dolayı, Bolu Dağı Tüneli’nden sonra TEM Otoyolu’nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara – İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.

Ankara’dan İstanbul’a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100’e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara’dan İstanbul’a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Büyüksu deresi çevresinde bulunan köylüler geceyi sırayla sel nöbeti tutarak geçirdi.

İKİ BAKAN GECE YARISI BARTIN’A GİDİP İNCELEME YAPTI

Bartın’da dün gün boyu yağan yağmurdan sonra derelerin debisi yükseldi. Çok sayıda ev ve dükkan sular altında kaldı. Bir fabrika mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı. Amasra’da sabah saat 10’dan itibaren mahsur kalan ve içlerinde çocukların da bulunduğu toplam 11 kişi JAK ekipleri tarafından gece geç saatlerde makara sistemi kurularak dereden karşıya geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan felaketin ardından gece yarısı Bartın’a gitti. İki bakan il merkezinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

19 İL İÇİN UYARI YAPILDI 13 İL İÇİN DEVAM EDİYOR

Kentte yapılan incelemenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Cumartesi günü 15 ilimize turuncu 4 ilimize sarı uyarı şeklinde toplam 19 ilimize uyarı yapıldı. Şu an itibariyle 13 ilimizde turuncu uyarı devam etmektedir. Aşırı yağışlar sonucunda uyarı verilen illerimizin tamamında şuana kadar 2 bin 156 ihbar alınmıştır.

Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler” dedi. Yerlikaya, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25’i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, son 24 saatte metrekareye Arıt beldesine 201, Amasra’da 183, Bartın merkezde ise 135 kilogram yağış düştüğünü, il genelinde 126 kişinin helikopter, bot ve iş makineleriyle kurtarıldığını vurgulayarak, meteoroloji verilerine göre saat 15.00’a kadar sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Bartın’da çalışmaların devam ettiğini ve ek ekipler geleceğini dile getiren Yerlikaya, “Bartın ve yağış alan diğer havzalarda bulunan barajlarda düşen yağışların önemli bölümü depolanarak facianın daha da büyümesi hamdolsun önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil’den 30 milyon lira ödenek Valiliğimizin hesabına aktarılacaktır. Diğer illerimize de gerekli ödenekler gönderilmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişmeleri takip ettiğini kaydeden Yerlikaya, kuvvetli yağış alan illerde vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları, yüksek kesimlerde bulunmaları, zemin ve düşük kodlu binalarda bulunmamalarını istedi.

YOLU AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı.

Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor. Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

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