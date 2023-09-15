Ağır hasarlı 9 bina aynı anda yıkıldı
Malatya'da şubat ayında yaşanan yıkıcı depremlerde ağır hasar alan 15 katlı 9 bina, patlayıcı kullanarak aynı anda yıkıldı.
Malatya’da 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar gören 15 katlı 9 bina, patlayıcıyla yıkıldı.
Binalar şehrin Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunuyordu.
Uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen yıkımda, 1660 kilogram patlayıcı ve 30 bin kapsül kullanıldı. Güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkımda, binalar saniyeler içerisinde yıkıldı.
Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu. (AA)