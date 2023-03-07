Ağır hasarlı binaların önünde korkutan görüntü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ’da AKP’li belediyenin ağır hasar gören binaların arasında semt pazarları kurulmasına göz yumması ve herhangi bir önlem almaması faciaya davetiye çıkarıyor.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Elazığ da etkilendi. Depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında 4 bin 636 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Bu binaların yıkımı için süreç başlarken ilde birçok noktada ağır hasarlı binaların arasına semt pazarları kurulması ise tehlike yaratıyor.

Hergün yüzlerce pazarcının olduğu binlerce vatandaşın alışveriş yaptığı semt pazarlarına AKP'li Elazığ Belediyesinin izin vermesi ve herhangi bir önlem almaması tepki çekti.

AĞIR HASARLI BİNA ÖNLERİNDE PAZAR KURULUYOR

Depremde ağır hasar alan mahallerden biri olan Akpınar Mahallesi’nde ağır hasar almış 7-8 katlı binaların önlerine hafta sonu kurulan semt pazarlarında binlerce vatandaş canını tehlikeye atarak alışveriş yaparken hasarlı binalarda herhangi bir tedbir almaması dikkat çekti. Binlerce kişinin alışveriş yaptığı pazar, tehlikeye rağmen açık kaldı.

“HASARLI BİNALARIN YIKILMASINI BEKLİYORUZ”

Semt pazarlarının kurulmasıyla ilgili yetkililerle görüştüklerini belirten Elazığ Pazarcılar Derneği Başkanı İlhan Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kentte birçok ağır hasarlı bina var ve maalesef bu ağır hasarlı binaların olduğu yerlerde pazarlar kuruluyor. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yaptık konuyu Valimizle ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzle görüştük ve dün gerekli tedbirlerimizi aldık.

*Ağır hasarlı bu binaların yıkılmasını bekliyoruz. Ağır hasarlı binaların önünde pazar kurmayacağız. Herhalde Elazığ'da yıkım makinası yok diye bu binalar yıkılmıyor diye düşünüyorum inşallah önümüzdeki ay bu binalar yıkılacak.

*Bu süreci TOKİ bölgesinin olduğu yerler olan Çatalçeşme, Bizmişen, Yemişlik bölgelerine pazarlarımızı açacağız.

İlginizi Çekebilir Naci Görür, bölge bölge uyardı: 'Depremler beklenebilir'

İlginizi Çekebilir Deprem sonrası Yeşilgöz'ün rengi değişti