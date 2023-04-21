Ağır hasarlı binaya Erdoğan’ın posteri asıldı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir binaya “Doğru Zaman Doğru Adam” yazılı ve Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu afişin asılması tepki çekti. CHP Malatya Milletvekili adayı Enver Kiraz, “Bu afiş adeta bir itirafın fotoğrafı. Çünkü 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, ülkeyi bir çürümüşlüğe, bir yıkıma getirdi, tıpkı bu binanın görüntüsü gibi bir durum hakim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı binaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde “Doğru Zaman Doğru İnsan” yazılı pankart asıldı.

“ÜLKE TIPKI BU BİNANIN GÖRÜNTÜSÜ GİBİ”

Bu pankarta ilişkin değerlendirme bulunan CHP Malatya Milletvekili adayı Enver Kiraz şu ifadeleri kullandı:

* Malatya’da bir fotoğraf var yıkılmak üzere olan. Ağır hasarlı bir binaya asılmış üzerinde ‘Doğru zaman doğru adam' yazıyor, Cumhur ittifakı cumhurbaşkanı adayı için hazırlanmış. Bu afiş adeta bir itirafın fotoğrafı. Çünkü 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkeyi bir çürümüşlüğe, yıkıma getirdi.

* Ülkede tıpkı bu binanın görüntüsü gibi bir durum hakim. Ayrıca yaşanan depremle birlikte Malatya ağır hasarlı bunun nedeni elbetteki bizleri yöneten AKP iktidarı ve onun yerel yöneticilerinin uygulamalarının payı var. Yine depremle mücadele de AFAD, Kızılay gibi kurumlar sınıfta kaldı.

* Yani bir liyakatsızlığı her kurumda her alanda görmekteyiz. Bu pankarttaki yazı ile bir itiraf var tekrar iktidara geldiğimizde kurumların tümü bu binada olduğu gibi hasar almaya devam edecektir. Bu ifadeyi bütün vatandaşlar doğru değerlendirmelidir. Önünde enkaz kaldıran bir kepçenin arkasındaki yıkılmak üzere olan bir binaya asılan bu afiş hangi aklın hangi mantığın ürünü olabilir bunu anlamakta zorlanıyoruz tabi.

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