Ağıralioğlu istifasının perde arkası ortaya çıktı
Meral Akşener, yaptığı çıkışlarla İYİ Parti’yi zora düşüren Ağıralioğlu’nun genel başkan yardımcılığı talebini reddetti.
Yavuz Ağıralioğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyken, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) gençlik kanadı Alperenler Ocağı'nın genel başkanlığını yaptı. Siyasetle iç içe olan Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'dan milletvekilliği önerisinde bulundu. Milletvekilliği önerisini kabul etti ve seçildi. Ancak yaptığı bazı açıklamalar genel başkanı zor duruma düşürdü. Akşener, Ağıralioğlu'nu grup başkanvekilliği görevinden alırken, kendisini incitmedi, hem parti sözcülüğü, hem de genel başkan yardımcılığı görevi verdi.
İlk zamanlar pek bir sorun yaşanmadı. Ancak, televizyonlarda yaptığı bazı konuşmalar Akşener'in canını sıktı. Çünkü, özellikle CHP aleyhine yaptığı konuşmaların, Akşener'in bilgisi dahilinde yapıldığı söylentileri yayıldı. Bu kez, parti sözcülüğünden de alındı. Sadece Dış Türklerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi kaldı.
Akşener, Dış Türkler konusunda alabildiğine duyarlı. Uygur Türkleriyle ilgili bir toplantıda partisinin görüşlerini açıklamak üzere Yavuz Ağıralioğlu'nu görevlendirdi. Ağıralioğlu orada konuşma yapacaktı. Ancak, genel başkana bilgi verme gereği bile duymadan, gerekçesiz olarak o toplantıya katılmadı. Konu Akşener'e intikal ettiğinde, Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığından da aldı.
O GÜN KONUŞMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 6'lı masadan çekilmesi büyük bir dalgalanma yarattı. Yavuz Ağıralioğlu dönüşe karşı çıkmadı. Konuşmaması dikkat çekti. Son dönemlerde Yavuz Ağıralioğlu'nun BBP Genel Başkanlığı'na gelebilmek için bazı hazırlıklar yaptığı söyleniyordu. Akşener, Ağıralioğlu'nu evine çağırdı ve görüşme yapıldı. Sohbet konusu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geldi. Ağıralioğlu, partilerine tuzak kurulduğunu öne sürdü. Akşener ise, “Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.
Bu kez Ağıralioğlu, kendisine Genel Başkan Yardımcılığı görevi verilmesini istedi. Akşener ise “Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sırası değil” dedi. Ağıralioğlu istediğini alamadı.
HABER BİLE VERMEDİ
Genel Başkan Yardımcılığı talebi yerine getirilmeyen Ağıralioğlu, Akşener'e, rahatsız olduğu konularla ilgili açıklama yapacağını söylemedi. Habertürk yayınında Sevilay Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nun Çarşamba günü saat 13.00'da genel başkanla görüşeceğini söyledi. Programın yapımcısı Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'na mesaj yazıp ne görüşeceğini sordu. Kendisine “Helalleşme” denilince bunu duyurdu. Vereceği istifa dilekçesi de ekrandan gösterildi.
Akşener, durumdan haberdar olunca, “Artık gelmesine gerek yok” dedi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun defterini kapattı. Ağıralioğlu'nun AKP'den milletvekili olacağı yorumları kuvvetlendi.