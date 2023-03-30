Ağıralioğlu istifasının perde arkası ortaya çıktı

Meral Akşener, yaptığı çıkışlarla İYİ Parti’yi zora düşüren Ağıralioğlu’nun genel başkan yardımcılığı talebini reddetti.

Saygı ÖZTÜRK

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Yavuz Ağıralioğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiyken, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) gençlik kanadı Alperenler Ocağı'nın genel başkan­lığını yaptı. Siyasetle iç içe olan Ağıralioğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'dan milletvekilliği önerisinde bulundu. Millet­vekilliği önerisini kabul etti ve seçildi. Ancak yaptığı bazı açıklamalar genel başkanı zor duruma düşürdü. Akşener, Ağıralioğlu'nu grup başkan­vekilliği görevinden alırken, kendisini incitmedi, hem parti sözcülüğü, hem de genel baş­kan yardımcılığı görevi verdi.

İlk zamanlar pek bir sorun yaşanmadı. Ancak, televiz­yonlarda yaptığı bazı konuş­malar Akşener'in canını sıktı. Çünkü, özellikle CHP aleyhine yaptığı konuşmaların, Akşe­ner'in bilgisi dahilinde yapıl­dığı söylentileri yayıldı. Bu kez, parti sözcülüğünden de alındı. Sadece Dış Türklerden sorumlu Genel Başkan Yar­dımcılığı görevi kaldı.

Akşener, Dış Türkler konu­sunda alabildiğine duyarlı. Uygur Türkleriyle ilgili bir toplantıda partisinin görüş­lerini açıklamak üzere Yavuz Ağıralioğlu'nu görevlendirdi. Ağıralioğlu orada konuşma yapacaktı. Ancak, genel baş­kana bilgi verme gereği bile duymadan, gerekçesiz olarak o toplantıya katılmadı. Konu Akşener'e intikal ettiğinde, Ağıralioğlu'nu genel başkan yardımcılığından da aldı.

O GÜN KONUŞMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Me­ral Akşener'in, 6'lı masadan çekilmesi büyük bir dalgalan­ma yarattı. Yavuz Ağırali­oğlu dönüşe karşı çıkma­dı. Konuşmaması dikkat çekti. Son dönemlerde Yavuz Ağıralioğlu'nun BBP Genel Başkanlığı'na gelebilmek için bazı hazır­lıklar yaptığı söyleniyordu. Akşener, Ağıralioğlu'nu evine çağırdı ve görüşme yapıldı. Sohbet konusu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geldi. Ağıralioğlu, partilerine tuzak kurulduğunu öne sür­dü. Akşener ise, “Partimizin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur” dedi.

Bu kez Ağıralioğlu, ken­disine Genel Başkan Yar­dımcılığı görevi verilmesini istedi. Akşener ise “Seçime gidiyoruz, şimdi bunun sı­rası değil” dedi. Ağıralioğlu istediğini alamadı.

HABER BİLE VERMEDİ

Genel Başkan Yardımcılığı talebi yerine getirilmeyen Ağıralioğlu, Akşener'e, ra­hatsız olduğu konularla ilgili açıklama yapacağını söyle­medi. Habertürk yayınında Sevilay Yılman, Yavuz Ağı­ralioğlu'nun Çarşamba günü saat 13.00'da genel başkanla görüşeceğini söyledi. Progra­mın yapımcısı Mehmet Akif Ersoy, Ağıralioğlu'na mesaj yazıp ne görüşeceğini sor­du. Kendisine “Helalleşme” denilince bunu duyurdu. Vereceği istifa dilekçesi de ekrandan gösterildi.

Akşener, durumdan haber­dar olunca, “Artık gelmesine gerek yok” dedi ve Yavuz Ağıralioğlu'nun defterini kapattı. Ağıralioğlu'nun AKP'den milletvekili olacağı yorumları kuvvetlendi.