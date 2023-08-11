Ağrı’dan Bodrum’a uzanan kan davası! İş vaadiyle kandırmışlar

Ağrı’nın Patnos ilçesinde başlayan ve Bodrum’da 20 yaşındaki Kenan Uzunay’ın öldürülmesi ile ilgili devam eden kan davası cinayetinin iddianamesi hazırlandı. Şüphelilerin Uzunay’ı iş vaadiyle kandırıp yanlarına getirdikten sonra ormanlık alan götürüp öldürdüğü ortaya çıktı. İddianamede 6'sı tutuklu 8 sanık için farklı sürelerde hapis cezası istendi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 29 Ağustos 2022 günü tatilciler tarafından hareketsiz ve başından vurulmuş halde yatan bir genç bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin, başının arkasından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin, Bodrum’da bir inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos’ta Patnos’ta toprağa verildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ayhan C. (47), Engin C.(39), Ferdi K. (32), Metin D. (39), Niyaz C.(36), Veysi C.(33), Y.E.( 25) ve S.C.'yi (31) İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden S.C. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6 kişi tutuklandı.

KAN DAVASI İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Jandarmanın araştırmasında 14 yıl önce Kenan Uzunay’ın babasının Patnos’ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen bir kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni Niyaz C.'nin intikam almak için Kenan Uzunay’ı vurdugu ortaya çıktı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede ‘Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' suçundan tutuklu 6 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Tutuksuz 2 sanık için ‘Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçuna yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklar ifadelerinde üzerlerine atılı suçu kabul etmezken, telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarında suçu beraber işledikleri ve telefonlarını imha ederek olaydan kurtulmaya çalıştıkları tespit edildi.

SİLAH VE DEKONT FOTOĞRAFI ÇIKTI

İddianamede şüphelilerin telefonlarından yapılan incelemeyle ilgili beyan edilen detayda çarpıcı ifadeler yer aldı. Şüpheli Metin D.’den ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan ön incelemede, cihazın çöp kutusunda yaşamını yitiren Kenan Uzunay’a ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu, yine olay günü Uzunay'ın üzerinde bulunan kıyafetler ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, yine çöp kutusu içerisinde bir adet silah görselinin bulunduğu, olay tarihinde Niyaz C. tarafından Ferdi K.'nın hesabına yapılan havalelere ait dekontların bulunduğunun tespit edildi.

Niyaz C'in telefon incelemesinde ise şüphelinin söz konusu cihazı yeni kullanmaya başladığı, HTS kayıtlarının incelenmesinde olay anında farklı bir cihaz kullandığı tespit edildi.

Şüpheli Engin C.'in ele geçirilen cep telefonu üzerinde yapılan incelemede şüpheliye ait cihazın fabrika ayarlarına döndürüldüğü ve bütün verilerin silindiğinin tespit edildi.

KEŞİF YAPTILAR, İŞ VAADİYLE KANDIRDILAR

İddianamede, Burdur'dan gelen Niyaz C.'in yaşamını yitiren Kenan Uzunay'ı bulmaya çalıştığı belirtilirken, Niyaz C.'in kendisine yardım etmesi için Ferdi K. ve Metin D.'yi yanına çağırdığı kaydedildi.

Bodrum'a gelen Ferdi K. ve Metin D. ile birlikte Niyaz C.'in olayda hayatını kaybeden Uzunay'ın gidebilecekleri yerlerde keşif yaptıkları belirtildi. Şüpheli Niyaz C.'in maktul Uzunay'ın numarasını bulduğu ve iş vaadiyle görüşme yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Ferdi K. aracılığıyla şüpheliler Uzunay'la irtibata geçti Daha sonra şüpheliler otomobille gittikleri yerde 2 el başına ateş ederek Uzunay'ı tasarlayarak kan gütme saiki ile öldürdüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra şüphelilerin İzmir'e gittiği ve burada Veysi C. ile Ayhan C.'in Niyaz'a para gönderdiği belirtildi. Niyaz C.'nin ise gönderilen parayı Metin ve Ferdi'ye olaya iştirak ettiği için verdiği, daha sonra Niyaz'ın olay tarihinde kullandığı cep telefonunu yok edip yeni bir telefon kullanarak delillere ulaşılmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir Ensesinden vurulmuştu, kan davasına kurban gitmiş