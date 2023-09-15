Agrobay işçisi kadınlara sert müdahale: Baygınlık geçirenler oldu, gözaltı var
İzmir Bergama'da sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Agrobay işçilerinin direnişi sırasında güvenlik güçleri, kadınlara sert müdahalede bulundu, baygınlık geçirenler oldu. Gözaltına alınanlar var.
İzmir Bergama’da Bayburt Grup'a bağlı Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılmalarının sonucu başlattıkları direnişi yaklaşık 1 aydır sürdüren kadın işçilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, baygınlık geçirenler oldu.
“SİZE NE YAPTIK?”
O anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Tarım-Sen, “Çok sert müdahale var, gözaltına alınıyoruz! Basın dahil herkesi gözaltına alıyorlar, arkadaşlarımızdan fenalaşanlar var. Biz size ne yaptık! Hak istemenin karşılığı bu mu!” ifadelerini kullandı.