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Agrobay işçisi kadınlara sert müdahale: Baygınlık geçirenler oldu, gözaltı var

İzmir Bergama'da sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Agrobay işçilerinin direnişi sırasında güvenlik güçleri, kadınlara sert müdahalede bulundu, baygınlık geçirenler oldu. Gözaltına alınanlar var.

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İzmir Bergama’da Bayburt Grup'a bağlı Agrobay Seracılık'ta sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılmalarının sonucu başlattıkları direnişi yaklaşık 1 aydır sürdüren kadın işçilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, baygınlık geçirenler oldu.

“SİZE NE YAPTIK?”

O anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Tarım-Sen, “Çok sert müdahale var, gözaltına alınıyoruz! Basın dahil herkesi gözaltına alıyorlar, arkadaşlarımızdan fenalaşanlar var. Biz size ne yaptık! Hak istemenin karşılığı bu mu!” ifadelerini kullandı.

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