Ahmet Özal: Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğiz
Özal’ın oğlu Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu, parlamento seçimlerinde de Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre Özal, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını ve parlementoda Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini duyurdu.
Seçim sürecinde Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyuran Ahmet Özal, 100 bin imzayı toplayamadığı için aday olamamıştı.