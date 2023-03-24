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Ahşap restoran ile ev küle döndü

Rize'nin Kalkandere ilçesinde 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangın bitişikteki boş binaya da sıçradı. Restoran ile ev küle dönerken alevler ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

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Ahşap restoran ile ev küle döndü

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Yukarı Tatlısu Mahallesi’nde Ramazan Yetimoğluna ait 2 katlı ahşap restoranda çıktı.

Alevler kısa sürede ahşap restoranı kaplayarak, bitişikteki boş halde bulunan ahşap eve de sıçradı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürülürken, ahşap restoran ile ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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