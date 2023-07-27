Aile Bakanı Göktaş: 6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, YRP lideri Erbakan ve gerici çevrelerin kaldırılmasını istediği 6284 sayılı yasa için “Yürürlükten kaldırılamaz, tartışılması bile söz konusu değil” dedi.

Emin ÖZGÖNÜL

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gerici çevrelerin ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yürürlükten kaldırılmasını istediği 6284 sayılı kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasına sahip çıktı. Göktaş, “Bu yasa bizim için önemli. Kadına şiddet en hassas olduğumuz konu. Bu yasa kaldırılamaz, tartışılması bile söz konusu olamaz” dedi. Daha önce de AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “6284 bizim kırmızı çizgimiz” demişti.

“MAĞDURLARI KORUYACAĞIZ”

Belçika'da üniversite tahsili gören, 3 yabancı dil bilen, Brüksel Parlamentosunda Milletvekilliği yapan, 2 aydır da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Göktaş, gazete ve TV'lerin Ankara temsilcileri ve haber müdürleri ile sohbet toplantısı düzenledi. Göktaş, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere kamuoyuna çeşitli mesajlar verdi:

KADINA ŞİDDET

6284 sayılı kadına yönelik şiddet yasasının önemi tartışılamaz. Bu yasa yürürlükten kaldırılamaz ancak aksayan yönleri düzenlenebilir. Şiddet görüp ‘Kocamı seviyorum' diyerek yasanın kendisi için uygulanmasını istemeyen kadınlarımız da var. Amacımız kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini sona erdirmek. Hedef gruplarımız hassas ve dikensiz gül bahçesi de yok. Mağdurları korumak asli görevimiz.

ÇOCUKLARA TEHDİT

Çocukların istismarı da en önemli mücadele konumuz arasında. Dijital ortamdaki istismara yönelik de 7/24 adım attık, sürekli izleyip müdahale ediyoruz. Bugün hangi çocuğun elinde tablet ya da akıllı telefon yok ki? Çocuklarımızı bu tehditlerden korumak zorundayız.

“SÜREKLİ NAFAKA KABUL EDİLEMEZ”

Bakan Göktaş gazetecilere yaptığı açıklamalar sırasında, süresiz nafaka ödemek gibi uygulamanın kabul edilemeyeceğini söyledi.

Göktaş şunları kaydetti: “Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa üstesinden gelmek lazım. Diğer bakanlıklarımızla da bu konunun üzerinde çalışmayı hedefliyoruz. Süresiz nafaka gibi bir durum adil bir durum değil. Bu durumun gerçekten önemli bir şekilde ele alınması lazım. Süresiz bir nafaka sizin için adil mi? Bunun Adalet Akademisinde ders olarak verilmesini düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hakimler ve savcılar bu konuyu özel ders olarak Adalet Akademisinde ele alabilirler. Kanun değişmeyecek.”

“22 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLEN KADININ CENAZESİNİ ANNEM YIKADI”

Bakan Göktaş, şiddet mağduru bir kadın hakkında unutamadığı ve hatırladıkça acı hissettiği bir olayı da şöyle anlattı:

*Belçika'da yaşadığım dönemde anne ve babamın bir marketi vardı. Markete eski eşinden tehdit ve şiddet gören Diyarbakırlı bir kadın geliyordu. Yardımcı olduk ve Türk olan kocası için uzaklaştırma kararı alındı.

*Ancak günün birinde hemen üst sokakta bir kadının 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü duyduk. Annem ‘Eyvah buraya gelen kadın mı acaba' dedi. Maalesef oydu, sokak ortasında tam 22 bıçak darbesi eski kocası tarafından öldürülmüştü.

*Cenazesini yıkacak kimse bulunamadı ve annem yıkadı. 3 çocuğu yetim kaldı. Kadına şiddet konusunda öteden beri çok hassasım.

“DETAYLICA ÇALIŞIYORUZ”

Göktaş, ‘Aile ve Gençlik Bankası'nın ne zaman kurulacağı sorusuna ise “Bu konuyu zaten şu anda çalışıyoruz detaylıca. Dijital bankacılık olarak modelleme üretebiliriz; ama tabii ki şartlar, konseptler. Sadece kendi bakanlığımızla ilgili boyutu olmadığı için farklı bakanlıkları da ilgilendirdiği için de onların da çalışma alanlarıyla beraber bunu takvimlendirip, kamuoyu ile paylaşacağız. Ancak önceliklendirdiğimiz konuların tabii ki önünde geliyor” dedi.

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