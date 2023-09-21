Aile Bakanlığı, dört yıldır SGK’nın parasını ödemiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait üç dinleme-bakımevi ile bir huzur evi 2012 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredildi. Bakanlığın 4 tesis için ödemesi gereken 170 milyon 443 bin 355 lirayı 12 yıldır ödemediği ortaya çıktı.

Deniz AYHAN

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Sayıştay Başkanlığı 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetim raporunu yayınladı. Raporda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilen dinlenme ve bakımevi bedellerinin tespit edilmediği ve bu dört huzurevi için ödenmesi gereken paranın SGK'ya ödenmediği saptandı.

Rapora göre 4 tesis için 2012 yılında şu bedeller tespit edilmişti:

– Ankara 75. Yıl Dinlenme ve Bakımevi: 47 milyon 345 bin 496 TL

– İstanbul Etiler Dinlenme ve Bakımevi: 32 milyon 800 bin 978 TL

– İzmir Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi: 76 milyon 643 bin 438 TL

– Salihli Huzurevi: 13 milyon 653 bin 440 TL

Ancak bu tutarların 2022 yılında hala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SGK'ya ödenmediği saptandı.

Sayıştay söz konusu tesislerle ilgili SGK’nın 17 Ekim 2022’de tahsil talebinde bulunduğunu hatırlatarak, “Bakanlığa devredilen 4 adet dinlenme ve bakımevi için kurulan kıymet takdir komisyonlarınca belirlenen tutarların Bakanlıktan tahsil edilmesi için gerekli girişimlerin yapılmaya devam edilmesi, mali tabloların tam ve doğru olarak bilgi vermesi amacıyla taşınmaz kayıtlarının güncellenmesi ve Kurum alacaklarının muhasebe kayıtlarında gösterilmesi gerekmektedir” dedi.

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