Abone Ol

Aile katliamı yapan güvenlik korucusu yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel Tunç ile kayınbiraderi Fecri Tunç'u tabancayla vurarak öldürdü, kayınvalidesi Hatun Tunç ve öldürdüğü kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç'u da yaraladı. Metin Tunç yapılan operasyonla yakalandı.

Yayınlanma: 13:57 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Aile katliamı yapan güvenlik korucusu yakalandı

Ağrı’da gerçekleşen olay Patnos ilçesi Cami Mahallesi’nde meydana geldi. Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel Tunç ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesi Hatun Tunç’un evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve kayınbiraderinin ailesine ateş açtı.

Öldürülen Fecri Tunç

YAKALANDI

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fecri Tunç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Birsel Tunç ve kayınvalidesi Hatun Tunç ile kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç ise ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Birsel Tunç, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Metin Tunç gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İkiz bebeklere hamileydi, banyodaki cinayetin düğümünü çözecek detay...İlginizi Çekebilirİkiz bebeklere hamileydi, banyodaki cinayetin düğümünü çözecek detay...
X Reklam