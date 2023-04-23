Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aralarında aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, psikolog gibi birçok farklı branştan 2 bin 431 personel alımı gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu 28 Nisan ile 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden gerçekleştirilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız.” dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun” dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı başvurusu 28 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

PERSONEL ALIMI BRANŞLARI NELER?

2 bin 431 personel alımının yapılacağı süreçte kontenjan ayrılan branşlar; Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi olarak belirlendi.