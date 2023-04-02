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Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü, cinayetten ‘kripto’ çıktı

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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Ailesinden 5 kişiyi öldürmüştü, cinayetten ‘kripto’ çıktı

Olay, 31 Mart’ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak’taki 3 katlı evin 2’nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cesedi ile karşılaştı. Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı. Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi. Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat’ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti. Öğretmen Hüseyin Fırat’ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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