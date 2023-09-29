Prof. Dr. Murat Gülsoy’un Boğaziçi’ne girişi yasaklandı
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi'ne girişinin yasaklandığını duyurdu.
Kayyum rektör atamasıyla birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan prorestolar devam ederken, bir öğretim üyesinin okula girişi daha yasaklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Murat Gülsoy, 30 yıldır eğitim verdiği Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülsoy, “An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi'ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi” dedi.