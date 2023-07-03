Akademisyenler geçinemiyor, bilimsel çalışma yapamıyor!

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, akademisyenler için yasa teklifi sundu. Durumlarının acilen düzeltilmesi gerektiğini belirten Uğur Poyraz, önerilerini de tek tek sıraladı...

Saygı ÖZTÜRK

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Akademisyenlerin geçim zorluğu çektiği bu yüzden başka ülkelere gittiği, ek işler yaptığını SÖZCÜ dile getirmişti. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, akademisyenlerin durumlarının iyileştirilmesi için TBMM Başkanlığı'na yasa önerisinde bulundu. Poyraz, “Ne yazık ki yükseköğretim kurumlarımız özellikle son on yıllık sürede maddi imkanlar ve ücret açısından cazip kurumlar olmaktan tamamen uzaklaştı. Akademisyenlerin daha fazla gelir elde etmek için fazladan derse girmesi ya da başka işlere yönelmesi bir seçenek olmaktan çıkarılmalı. Hayat standartları iyice gerilemiş olan akademisyenlerin bilimsel çalışma yapmaktan çok, ay sonunu getirebilmek ve hayatlarını idame ettirebilmek gibi temel sorunlarla karşı karşıyadır” dedi.

Poyraz, yasa teklifinde şu önerileri sundu:

– Akademik teşvik ödemesi iki katına çıkarılmalı, maddedeki oranlar yeniden düzenlenmeli. Böylelikle akademisyenlerin bilimsel çalışma, patent, buluş, proje ve araştırma geliştirme faaliyetlerine yönelmesi desteklenmeli, teşvik edilmeli.

– Öğretim elemanlarının ek gösterge sistemi 3600'den başlatılmalı, kademeli olarak unvan ve dereceye göre arttırılmalı.

– Makam tazminatları yeniden düzenlenmeli.