Akar da polemiğe girdi: Çamur atanları kınıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İHA/SİHA üreticisi Baykar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasındaki polemiğe Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dahil oldu.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmesinin ardından Londra’daki temaslarını tamamlayarak Çekya’nın başkenti Prag’a geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İHA/SİHA üreticisi Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında yaşanan tartışmayla ilgili soruya yanıt veren Akar, şunları söyledi:

“Anlamsız bahanelerle TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK’nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz.”

EMEK VE BAŞARIYA SAYGISIZLIK

TSK envanterindeki İHA/SİHA/TİHA’ların son dönemde icra edilen tüm harekat ve operasyonlarda adeta bir “oyun değiştirici” olarak rol aldığına dikkati çeken Akar, şu açıklamalarda bulundu:

– Bayraktar İHA’lar, SİHA’lar ve Fırtına Obüsler ile elde edilen başarıların milletimiz nezdinde gurur kaynağı olması ve bunların rakip ülkeleri pekala rahatsız etmesi olağan bir durumdur. Ancak yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayi alanında ulaştığı bu seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

– Ülkemizin göz bebeği ordumuzun her türlü günlük polemiklerin ve siyasi ihtirasların dışında tutulması, siyasete malzeme edilmemesi, herkesten en doğal beklentimizdir. Millet iradesinin temsilcisi olması gerekenlerin TSK’nın her zamankinden daha fazla moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde kahraman ordumuzu ve şerefli mensuplarını hedef alan yaklaşımlarını şiddetle kınıyoruz.

İHA-SİHA POLEMİĞİ NASIL BAŞLADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İHA ve SİHA üreticisi Baykar’ şirketine yönelik “Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar’a veriliyor. Bu proje ‘Kutsal, dokunulmaz’ hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki” açıklamasında bulundu.

Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Babacan’a şu yanıtı verdi: “Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız.”

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da, “Biz rekabetten korkmuyoruz. Bilakis ABD, Çin, İsrail gibi ülkelerin İHA'larıyla rekabet ediyor, 27 ülkeye ihracat yapıyoruz” ifadesini kullandı.