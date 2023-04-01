Akar’dan Danimarka’daki eyleme tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanı Akar, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırı ile yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Son dönemlerde Avrupa’da artış gösteren bu düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemler demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip etmektedir.

GÖZ YUMANLARI KINIYORUZ

* Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz. (DHA)

İlginizi Çekebilir Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türkiye bayrağına saldırıya Dışişleri'nden tepki