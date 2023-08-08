Akbelen köylüleri, Meclis Başkanı Kurtulmuş’la görüştü

Akbelen köylüleri, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. Köylüler; “Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen’e davet ediyoruz” diye konuştu.

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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Akbelen’de ağaç katliamıyla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Bir süre görüşmeleri takip eden Akbelen köylüleri; genel görüşme açılması için yapılan oylama sırasında; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikte, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

AKBELEN’E DAVET ETTİLER

Karaca’nın verdiği bilgiye göre; Akbelen köylüleri dört yıldır yaşadıklarını anlattı. Akbelen köylüleri Numan Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrasında kendileri için kullandığı “marjinal” ifadesine olan tepkilerini aktardı.

Köylüler; “Biz bölgedeki köylüleriz, zeytinciyiz, çiftçileriz, üretenleriz; ama marjinal değiliz, yaşantımızı, yaşadıklarımızı görmeniz için sizi Akbelen'e davet ediyoruz” dedi. (ANKA)

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