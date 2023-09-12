Akbelen nöbeti tarlada sürdürülüyor
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanları'nda 2 yıldır sürdürdükleri kamp alanı nöbetinden jandarmanın zoru ile çıkartılan köylüler ve çevreciler, direnişlerini kamp alanının yanında nöbet tutarak ve slogan atarak devam ettiriyor.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de köylüler ve çevreciler, Akbelen Ormanları için direnişlerini kamp alanının yanında sürdürüyor.
Yaktıkları fenerler ve cep telefonlarının ışıkları altında sık sık “Akbelen Ormanlarını terk etmeyeceğiz” sloganları atan yaklaşık 30 köylü ve çevreci, jandarma tarafından “Eylem ve gösteri kanununa aykırı davranışlar” gerekçesiyle uyarıldı.
Kazdağları Sözcülerinden Melis Tantan, “Tarlada oturduk, çekirdek çitleyip acılı dolmalardan yerken jandarma toplantı gösteri yürüyüşüne muhalefet ettiğimizi söyleyip uyardı” diye konuştu.
“TOMALAR BOŞ TARLAYA SU SIKIYOR”
TOMA'ların su sıkarak gruba müdahale ettiğini belirten Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Sözcüsü Umay Karabaş ise, “Biz tarladan çıkıp ilerideki boş tarlaya gidip geceyi orada geçirecektik ancak TOMA'lar bizim yerleşeceğimiz boş tarlaya su sıkmaya başladı” dedi.