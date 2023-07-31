Akbelen Ormanı’nda hareketli dakikalar!
Akbelen Ormanı'nda ağaç kesiminin tamamlandığının açıklanmasına rağmen işçilerin, bölgede kalan genç ağaçları da kesilmeye başladığını öğrenen köylüler ve çevreciler kesim yapılan alana doğru koştu. Köylüler ve çevreciler jandarmanın engeliyle karşılaştı. Bölgede köylülerin ve çevrecilerin bekleyişi sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki ağaç katliamına karşı vatandaşların ve çevrecilerin başlattığı direniş, 8'inci gününde de sürdü.
Kamp alanında gün sakin bir şekilde geçerken, saat 14.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.
TESTERE SESLERİNİ DUYUNCA KOŞTULAR
Alanda ağaç kesiminin tamamlandığının açıklanmasının ardından Akbelen Ormanı'nda elektrikli testere sesleri yeniden duyuldu.
Orman işçilerinin, bölgede kalan genç ağaçları da kesmeye başlarken, testere seslerini duyan köylüler ve çevreciler, kesim yapılan alana doğru koştu.
JANDAMA ENGEL OLDU
Bölgedeki jandarma ekipleri ise köylüleri ve çevrecileri kalkanlarıyla set kurdu, kesim yapılan alana geçmelerini engelledi. Bölgede sloganlar atan direnişçilerin bekleyişi sürüyor.