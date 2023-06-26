Akbelen ormanlarını kurtarmak isteyen köylülere hapis cezası

Akbelen Ormanı’nda ağaç kesilmesini engelleyen köylü ve çevrecilere açılan davanın yedinci duruşmasında karar çıktı. Akbelen savunucularına 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Cezalar, adli para cezasına çevrildi. Köylüler istinafa gideceklerini açıkladı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık 750 gündür çadır nöbeti tutarak İkizköy'deki Akbelen Ormanları’nı korumak için mücadele sürerken, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin, 8 Ağustos 2021 tarihinde izinsiz şekilde ormanda ağaç keserek maden sahasını genişletmek istemesine karşı direnen köylülerden Gülören Demir ve çevreci Füsun Ergün'ün jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesi ile açılan davanın yedinci duruşması bugün Milas 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, Gülören Demir ve Fusün Ergün’e jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesiyle 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Cezalar 200 gün adli para cezasına çevrildi. Ayrıca Demir’e jandarmaya hakaret suçundan 551 gün adli para cezası verildi. Adliye önünde yapılan açıklamada ise karara itiraz ederek istinafa başvuracaklarını duyuruldu.

“AKBELEN ORMANI'NI SAVUNMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Köylüler ve çevreciler duruşma sonrası yaptıkları ortak açıklamada şunları belirtti:

* “Ormanımızı maden yapmak istiyorlar. Biz buna karşıyız. Buna karşı olduğumuz için cezalandırıldık. Bu cezalar bizim sesimizi kesemeyecek. Toprağımızı, doğamızı savunmaya devam edeceğiz. Davamızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Akbelen Ormanı'nı yaşatacağız.”

“İSTİNAFA GİDECEĞİZ”

Köylülerin ve çevrecilerin avukat İsmail Hakkı Atal ise, “2 sene önce Akbelen nöbet alanından darp ile çıkartılan kadınların ‘mukavemetten’ asılsız beyanlarla yargılandığı davanın 7. duruşmasında; yaşam savunucularını korkutma hedefi açık olan, hukuksuz para cezası kararı çıktı maalesef. İstinafa gideceğiz. İlk duruşmadan itibaren hakim ve savcının cezalandırmaya yönelik tutumunu bugün de gördük. Yargılama süresince hiç bir talebimiz dikkate alınmadı. Şahitler ve müştekiler taleplerimize rağmen dinlemeden karar alındı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Şirket tarafından yapılmak istenen kömür ocağına karşı, bölge halkının 17 Temmuz 2021'de tarihine direnişe geçti. 700 günden fazladır köylü ve çevrecilerin orman alanında nöbeti sürdüğü açıklandı. Projenin iptali için d Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada ilk olarak 7 Eylül 2021’de bölgede keşif gerçekleşti. Keşifte hakimin avukatlara hakaret etmesi nedeniyle avukatlar reddi hakim başvurusunda bulundu.

1 Mart 2022’deki ikinci bilirkişi inceleme öncesi Resmi Gazete’de yayınlanan maden yönetmeliğindeki değişiklikle birlikte tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarında madencilik faaliyetlerinin önü açıldı. Mayıs 2022’de hazırlanan raporda ise madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edildi ama aynı zamanda bölgedeki tüm kömürün çıkarılabilmesi için Akbelen Ormanı’nın madenciliğe açılması gerektiği de savunuldu.

Köylü ve çevreciler bu bilirkişi raporuna itiraz etti. 8 Ağustos 2022’de ise üçüncü bilirkişi keşfi yapıldı. 3 Aralık 2022 tarihinde mahkeme, “ormanda maden sahası genişletilmesi” için verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. 23 Aralık 2022 tarihinde ise yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına İkizköylülerin itirazını, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi reddetti.

ARKEOLOJİK KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan projenin yapılacağı bölgede geçtiğimiz günlerde arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı. Bölgede inceleme yapan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, arkeolojik kalıntıları belgelediklerini duyurdu. Atal, bulunan kalıntıların geçmiş uygarlıklara ait olduğunu açıkladı.