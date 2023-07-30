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Akbelen’de 40 gözaltı: O jandarmalar açığa alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, Akbelen'deki ağaç kesimlerini protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca iki jandarma personelinin açığa alındığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
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Akbelen’de 40 gözaltı: O jandarmalar açığa alındı

Günlerdir Akbelen’de ağaç kesimlerini engellemek isteyen çevrecilerin eylemleri sürüyor. Son yapılan açıklamaya göre eylemcilere müdahale edildi ve 40 kişi gözaltına alındı.

2 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasına göre Mahmut Tanal’a tartışma yaşayarak görev yerini terk eden jandarmalar açığa alındı. Tanal hakkında ise jandarmalara karşı söylemleri için suç duyurusunda bulunuldu.

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