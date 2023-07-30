Akbelen’de 40 gözaltı: O jandarmalar açığa alındı
Jandarma Genel Komutanlığı, Akbelen'deki ağaç kesimlerini protesto eden 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca iki jandarma personelinin açığa alındığı duyuruldu.
Günlerdir Akbelen’de ağaç kesimlerini engellemek isteyen çevrecilerin eylemleri sürüyor. Son yapılan açıklamaya göre eylemcilere müdahale edildi ve 40 kişi gözaltına alındı.
2 JANDARMA AÇIĞA ALINDI
Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıklamasına göre Mahmut Tanal’a tartışma yaşayarak görev yerini terk eden jandarmalar açığa alındı. Tanal hakkında ise jandarmalara karşı söylemleri için suç duyurusunda bulunuldu.