Akbelen’de kamp alanlarına el koyulan çevreciler tarlada uyudu

Akbelen ormanlarında 2 yıldır nöbetlerini sürdürdükleri kamp alanından jandarma zoruyla çıkarılan köylü ve çevreciler, direnişlerini bölgenin yanında sabaha kadar nöbet tutarak sürdürdü. Tarlada uyuyan köylüler, bir an önce arazinin kendilerine verilmesini istiyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen ormanlarını korumak için mücadele eden çevreciler ve köylüler, 2 yıldır nöbetlerini sürdürdükleri kamp alanından dün sabah jandarmanın zoru ile çıkarıldı.

Kamp alanındaki eşyalar boşaltılırken, yerine yerleştirilen bir konteyner ile jandarma karakol birimi kuruldu. Köylüler ve çevreciler, özel mülkiye ait araziden tahliye edilmelerinin ardından, direnişlerini kamp alanının yanındaki tarlada sabaha kadar nöbet tutarak ve slogan atarak sürdürdü.

Yaktıkları fenerler ve cep telefonlarının ışıkları altında sık sık “Akbelen ormanlarını terk etmeyeceğiz” sloganı atan yaklaşık 30 köylü ve çevreciye, jandarma tarafından, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı davrandıkları gerekçesiyle uyarıda bulunuldu.

Jandarmanın bariyerlerle çevirdiği alanın önündeki tarlada nöbet tutarak sabahlayan köylüler, avukatlarının başvuruları üzerine yarın yapılacak mahkeme tespit keşfinden, adalet beklediklerini söyledi.



YARIN KAMP ALANINDA KEŞİF VAR

Köylülerden Hasan Demir'in, kendisine ait olan kamp alanı arazisi için bedelsiz kullanım hakkı verdiği Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin (KARDOK) avukatı Arif Ali Cangı’nın dün yaptığı başvuru üzerine, Milas Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından alanda bilirkişi keşfi yaptırılacak.

Arazinin boşaltılması kararının yasalara aykırı olup olmadığının, suç işlenip işlenmediğinin tespiti için bilirkişi heyeti ile yarın Akbelen kamp alanında keşif yapılacak.

Keşif öncesi açıklama yapan İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, “jandarma, Akbelen direnişçilerinin nöbet alanlarına, yani İkizköylülerin dernekleri için kullanım hakkına sahip oldukları özel mülke el koydu, çadırları söktü. Limak’in Akbelen ormanını maden alanına çevirmesi için burada karargah kurma çalışmalarına başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü haklıyız, direnişimiz meşru ve anayasal. Kararlıyız; Akbelen yuvamız vermeyeceğiz. Bu haksızlığa gözlerinizi kapamayın. Akbelen kurduyla, kuşuyla, çiçeğiyle, ağacıyla, köylüsüyle hepimizi bekliyor” dedi.

JANDARMA AKBELEN KAMP ALANINA KARAKOL KURDU

Direnişçilerin yaklaşık iki yıldır çadır grup, paneller düzenlediği, şarkılar söylediği, siyasilerin ziyaret edip açıklamalar yaptığı Akbelen kamp alanında, dünkü müdahalenin ardından yeni düzenleme yapıldı. Kamp alanına mıcır dökülerek, üzerinde Milas Kaymakamlığı Jandarma Asayiş Karakolu yazılı tabela bulunan konteyner yerleştirildi. Alandaki tüm pankart, bayrak ve dövizler toplandı.

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