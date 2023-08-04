Akbelen’de su gerginliği

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanında yapılan kesimlere karşı direnen çevreciler ve köylüler arasında, kullanma suyu getiren traktörün içeri alınmaması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Yaşar ANTER

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Milas'taki Akbelen ormanında, termik santrale kömür sağlayan maden sahasının genişletilmesi amacıyla geçen 24 Temmuz'da başlayan kesimlerde 78 hektar alandaki binlerce çam ağacı yok edildi.

12 gündür, ağaçları kestirmemek için direnen köylüler ve çevreciler ile jandarma arasında, bugün öğle saatlerinde bu kez kullanma suyu gerginliği yaşandı.

Köylüler ve çevrecilerin bulunduğu kamp alanına tankerle kullanma suyu getiren traktör ile işçi içeri alınmadı.

Gruptakiler “Bırak tankeri” sloganı ile içeri girmesine izin verilmesini istedi. Jandarma yetkililerinin suyun sağlıklı olup olmadığını bilmedikleri için bırakmadıkları, tahlil yapılması gerektiği açıklaması da büyük tepki çekti.

“İNSAN HAKLARI İHLALİ”

Köylülerin ve çevrecilerin avukatı İsmail Hakkı Atal, bu durumun günlerdir yaşanan insan hakları ihlallerinin belgelendiği bir süreç olduğunu söyledi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında, ormanların kesilmesine neden olarak suç işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirten Avukat Atal, şimdi de başka kanunsuz emirler verdiğini belirtti.

Jandarma tarafından kendilerine suya tahlil yapılmasının gerektiğinin iletildiğini belirten Atal, bunun kısa sürede çıkmayacağının herkesin farkında olduğunu dile getirdi.

Kendilerini susuz bırakmak istediklerini belirtti. Yıllardır burada kullanılan suya tahlil yapmanın yeni akıllarına geldiğini söyledi.

BİBER GAZI SIKARKEN DE SAĞLIKLARININ DÜŞÜNÜLÜP DÜŞÜNÜLMEDİĞİNİ SORDULAR

Kamp alanında bulunan köylüler ve çevreciler, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Katil Limak”, “Kestiğin ağacın gölgesinden çık” sloganları attı. Gruptan bir kişi jandarma görevlilerine, günlerce biber gazı sıkarken de sağlıklarının düşünülüp düşünülmediğini sordu. Gayri ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten başka bir kişi de “Kimyasal atarken düşünmüyorsunuz, kullanma suyumuza test yaptırmak istiyorsunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Eylemciler su tankerinin içeri alınmamasını jandarma barikatı önünde oturarak protesto etti.

AĞAÇLARIN KÖKLERİ SÖKÜLÜYOR

Öte yandan 78 hektarlık alandan kesilen binlerce ağacın köklerinin topraktan çıkarılması için iş makineleri ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ağaç kesilen bölgedeki yol açma ve saha temizlik çalışmaları devam ediyor. Öte yandan şirketin işçileri kesim yapılan alanın etrafını dikenli tellerle çeviriyor.

ASKERLER İÇİN GÖLGELİK ÇADIR GETİRİLDİ

Bölgede bulunan jandarmalar, ağaçlar kesildiği için dün güneşte kalmış, dalların arasında sıcaktan korunmaya çalışmıştı. Bugün ise bölgeye askerleri güneşten korumak için gölge alan oluşturmak üzere çadırlar getirilip, kuruldu.

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