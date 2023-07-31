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Akbelen’deki direniş sürüyor…

Akbelen Ormanı'ndaki direnişin 8’inci gününde kamp alanında forumlar düzenlendi, ağaç katliamının boyutları tartışıldı. Polis ve jandarmanın kesim alanındaki bekleyişi sürerken, geçtiğimiz günlerdeki gergin ortamın aksine bugün daha sakin bir ortamın hakim olduğu görüldü.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 14:16 - 31 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki ağaç katliamına karşı vatandaşların ve çevrecilerin başlattığı direniş, 8'inci gününde de sürdü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün kesilen ağaçları tomruk olarak depolara  taşımaya devam ettiği görüldü.

Kesilen ağaçların hemen yakınında kurulan kamp alanında bugün forumlar düzenlendi, yaşanan doğa katliamı tartışıldı.

Polis ve jandarmanın kesim alanındaki bekleyişi sürerken, geçtiğimiz günlerdeki gergin ortamın aksine bugün daha sakin bir ortamın hakim olduğu görüldü.

Köylülerin, “4 yıllık kömür için 400 yıllık ormana kıyılır mı?”, “Bindiğin dalı kesme” , “Kömüre hayır!” yazılı pankartlarla alandaki bekleyişi sürüyor.

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