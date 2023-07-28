Akbelen’e giden Kılıçdaroğlu: Ben de mücadele edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanda kesim yapılmasını engellemeyen çalışan köylüleri ve çevrecileri dinledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP'li 10 milletvekili ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu'nun önünde eline mikrofonu alan bir köylü kadın, 4 yıldır korudukları ormanların, devletin askeri ve polisinin korumasında 5 gündür kesildiğini anlattı.

İsyanını dile getiren kadın, “Akbelen ormanını 5 günde yiyip bitirdiler. Kesimi durdurun artık, yalvarıyorum. Bu topraklar, bu havamız, bu suyumuz bitmesin. Kesilen ağaçlarla birlikte kuşların da yuvaları gitti. Kesilen çam ağaçlarının kokuları beni bitiriyor. Ne olur artık bu durdurulsun. Ağaçları kesmiş olabilirler ama bu alanı madene vermeyeceğiz” dedi. Kömür çıkarmak yerine güneşten enerji elde edilmesini isteyen köylü kadın, Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi.

“TEKRAR GELECEĞİM”

Kemal Kılıçdaroğlu da “Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil. Mücadelenize devam edin. Ben de mücadele edeceğim. Milletvekili arkadaşlarımız da sizlerle birlikte mücadele edecekler. Basında, medyada ben bütün bunları dilimin döndüğü kadar anlatacağım. Ama asıl sizin anlatmanız lazım. Çünkü burada bütün bunları sizler yaşıyorsunuz. Sanmayın ki bir kere geldim bir daha gelmeyeceğim. Tekrar buraya geleceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu, çıkarılmak istenen kömürün toprak altında kalacağını da söyledi.

İlginizi Çekebilir Akbelen’de direniş büyüyor, desteğe gelenler bölgede toplanıyor

İlginizi Çekebilir Tarkan: Akbelen Ormanı'nı rahat bırakın!

İlginizi Çekebilir Akbelen’deki ağaç kesimini insan zinciri oluşturularak protesto ettiler

İlginizi Çekebilir Akbelen'deki ağaçları böyle kestiler