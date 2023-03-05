Akdeniz Belediyesi karayolu işleri yaptırılacak

Akdeniz Belediyesi BSK kaplama ve Yama Yapılması işi için Karayolu işleri yaptırılacak.

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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde idare malı asfalt plenti ile BSk Üretimi yapılarak Muhtelif Mahallelerdeki Sokaklarda BSK kaplama ve Yama Yapılması işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.03.2023 – 14:00

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