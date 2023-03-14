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Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz'de saat 19.35'te yerin 4.22 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 19:52 - 14 Mart 2023 Güncellenme:
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Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Akdeniz’de deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, yerin 4.22 kilometre derinliğindeki deprem 5.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Boğaziçi Üniversitesi deprem Kandilli Rasathanesi son depremler Yunanistan
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