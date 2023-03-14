Akdeniz’de 5.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Akdeniz'de saat 19.35'te yerin 4.22 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz’de deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, yerin 4.22 kilometre derinliğindeki deprem 5.3 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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