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Akdeniz’de tur teknesi yandı, 82 turist ölümden döndü

Akdeniz’deki Rodos Adası yakınlarında, içerisinde 82 turistin bulunduğu tur teknesi alev alev yandı. Teknedeki turistler sahil güvenlik ve çevredeki botlarla kurtarıldı.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 23:43 - 29 Haziran 2023 Güncellenme:
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Akdeniz’de tur teknesi yandı, 82 turist ölümden döndü

Akdeniz'deki Rodos Adası'nın Türkiye'deki Marmaris'e bakan tarafındaki Stegnon sahili açıklarında bugün akşam saatlerinde seyir halinde olan ve içerisindeki 82 yabancı yolcu ile 6 personelin bulunduğu 45 metrelik ahşap yat aniden alev aldı.

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SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Sahilden yarım mil açıkta alev alev yanan tekneden bazı turistler denize atlarken çevredeki botlar, tekneler ve sahil güvenlik ekipleri turistleri kurtararak karaya çıkardı.

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Büyük korku yaşayan turistlerden bazıları ambulanslarda tedavi edildi. Yaklaşık iki saat yanan ve bayrağı açıklanmayan teknenin söndürülmesi için yoğun çaba harcandı.

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