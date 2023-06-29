Akdeniz’de tur teknesi yandı, 82 turist ölümden döndü
Akdeniz’deki Rodos Adası yakınlarında, içerisinde 82 turistin bulunduğu tur teknesi alev alev yandı. Teknedeki turistler sahil güvenlik ve çevredeki botlarla kurtarıldı.
Akdeniz'deki Rodos Adası'nın Türkiye'deki Marmaris'e bakan tarafındaki Stegnon sahili açıklarında bugün akşam saatlerinde seyir halinde olan ve içerisindeki 82 yabancı yolcu ile 6 personelin bulunduğu 45 metrelik ahşap yat aniden alev aldı.
SAHİL GÜVENLİK KURTARDI
Sahilden yarım mil açıkta alev alev yanan tekneden bazı turistler denize atlarken çevredeki botlar, tekneler ve sahil güvenlik ekipleri turistleri kurtararak karaya çıkardı.
Büyük korku yaşayan turistlerden bazıları ambulanslarda tedavi edildi. Yaklaşık iki saat yanan ve bayrağı açıklanmayan teknenin söndürülmesi için yoğun çaba harcandı.