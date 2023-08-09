Akılalmaz olay! Elindeki benzin bidonuyla mutfağa girince…
Samsun'un Ayvacık ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ot biçmek için kullandığı motora benzin koymak için evinin mutfağını seçen Ahmet Tekin, elindeki benzin bidonunun alev almasıyla fece şekilde hayatını kaybetti. Olay sırasında yanında bulunan eşi Emine Tekin ise olaydan yaralı kurtuldu
Samsun Ayvacık’a bağlı Koçyurdu Mahallesi’nde 2 katlı evde eşiyle birlikte yaşayan Ahmet Tekin, bahçesindeki otları temizlemek için mutfak tezgahında ot biçme makinesinin motoruna benzin ve yağ koymak istedi.
Mutfaktaki ocağın yanında çalışırken Tekin’in elindeki benzin bidonu alev aldı. Tekin ve yanındaki eşi Emine Tekin bir anda alevlerin içinde kaldı.
BİR ANDA ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Vücudunda yanıklar oluşan Emine Tekin kendi imkanları ile evden dışarı çıkarken Ahmet Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Evi saran yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.