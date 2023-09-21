Akılalmaz ölüm! Falezde bulduğu top mermisini tüpte ısıttı…
Antalya'da hurdacılık yapan 34 yaşındaki Eyüp Doğan falezlerde bulduğu top mermisini içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek piknik tüpüyle ısıttı. Doğan, ısınan merminin patlamasıyla yaşamını yitirdi.
Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki yaşayan ve hurdacılık yapan Eyüp Doğan, bir süre önce falezlerde top mermisi buldu.
Doğan, dün saat 21.00 sıralarında ise içerisindeki maddelerin para edeceğini düşünerek içini açmak istediği top mermisini evinin balkonunda piknik tüpüyle ısıttı. Isınan top mermisi büyük bir gürültüyle patladı.
BABA ÖLDÜ KIZI HAFİF YARALI
Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eyüp Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın şiddetiyle, Doğan’ın 8-9 yaşlarındaki kızı Z.D. de alnından hafif yaralandı.
Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemede bulundu. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Doğan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.
Kızı ise hastaneye götürüldü. Eyüp Doğan’ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı H.D. de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.